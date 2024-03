Senere ble Ingka Investments en partner i Ventyr og sikret seg en eierandel på 49 prosent. Ingka Investments er en del av Ingka Group, som også eier Ikea. NorSea vil fortsatt spille en viktig rolle i Ventyr-konsortiet. Norsea eies av Wilh. Wilhelmsen, som kontrollerer 98,96 prosent av aksjene.

Equinor-aksjonærer puster lettet ut

De fire konsortiene som var kvalifiserte til å delta i auksjonen var:

Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

Equinor og RWE

Shell, Lyse og Eviny

Ventyr

Det er ingen krav om at de kvalifiserte måtte by, men siden auksjonen har pågått i over to dager, er det minimum to aktører som har bydd. Aasland vil ikke si noe om hvor mange av aktørene som har vært med i auksjonen. Både Statkraft og Shell har senere opplyst at de ikke var med på auksjonen, ifølge DN. Dermed var det en budrunde mellom Equinor og Ventyr.

– Etter kapitalmarkedsdagen har man sett etter tegn til om disiplinen innen fornybarinvesteringene er til stede som selskapet hevder. Dette er en indikasjon på det, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

Aksjekursen i Equinor reagerer umiddelbart positivt på nyheten om at var Belgisk-nederlandske Ventyr som stakk av med seieren i Norges første havvindauksjon.

– At aksjekursen stiger, er helt greit. Saken har fått unormalt mye oppmerksomhet. Tilliten fikk seg en knekk etter kapitalmarkedsdagen. Det har noe å si for hvordan selskapet tenker rundt fornybarsatsingen – at de ikke har fått tredd nedover hodet et krav fra Terje Aasland om deltakelse. Det har vært frykten.

Analytiker Anders Rosenlund i SEB mener det er positivt at Equinor, som av de aller fleste ble regnet som en av favorittene, ikke stakk av med det vinnende budet i auksjonen om å få bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen.

Han mener frykten har vært at Equinor skulle by for aggressivt og ende opp med et prosjekt uten lønnsomhet.

«Det er positivt at Equinor fokuserer på avkastning heller enn å sikre seg kapasitet», skriver han.

Aasland har større planer

Auksjonen ble gjennomført som en engelsk auksjon med åpen budgivning, hvor de kvalifiserte budgiverne konkurrerte ved å legge inn bud på statsstøtte til prosjektet. Dermed starter den med at en av budgiverne legger inn et bud i øre pr. kilowattime (øre/kWh). Budet blir gjort kjent for de øvrige deltakerne som må bestemme seg hvorvidt de vil legge inn et bud på en lavere statsstøtte.

Budgiveren som ga det laveste budet på statsstøtte til prosjektet gikk av med seieren, og får en toveis differansekontrakt med den norske stat for statsstøtte.

Den norske regjeringen har klare ambisjoner om å lede an innen havvind. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW på norsk sokkel. Havvind er et mål i seg selv, har energiminister Terje Aasland (Ap) tidligere uttalt.