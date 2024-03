Skyggeflåte-tanker skadet i kollisjon

En oljetanker knyttet til Russlands såkalte skyggeflåte har vært involvert i en kollisjon utenfor Danmark. Saken er nå under etterforskning, opplyser det danske sjøfartstilsynet ifølge Bloomberg.

Ulykken skjedde 2. mars øst for Skagen og involverte den 15 år gamle tankeren «Andromeda Star». På flere databaser skal skipets eier stå oppført som «ukjent», og det er ikke funnet ut av hvem som faktisk eier skipet.

Skipet blir driftet av selskapet Margao Marine Solutions, som har sin base i India. Selskapet drifter tre eldre tankskip som alle er flagget til Panama. Bloomberg har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.

På vei til Russland

Oljetankeren var i rute til ankomme Primorsk, som er Russlands største havn i Østersjøen, der den skulle laste russisk uralolje. I stedet seilte skipet til et verksted i Danmark, der den ankom 17. mars.

Det skal ikke være tegn til miljøforurensing som følge av kollisjonen, noe som kan være takket være at skipet ennå ikke var lastet med olje. Kapasiteten om bord er på 700.000 fat.

Rundt 60 prosent av Russlands oljeeksport reiser gjennom Østersjøen, der tankerne må gjennom smale, danske stredet før de finner veien til internasjonale markeder. Danmark tillater skip som skal til Russland å seile gjennom farvannene sine på grunn av en langvarig traktat om fri navigasjon, men det har blitt diskutert at Danmark kan få en kontrollrolle.

600 skip

Vestlige land og EU har satt et pristak på 60 dollar fatet for russisk olje etter at Russland invaderte Ukraina. Hvor mye effekt sanksjonen har hatt i praksis kan imidlertid diskuteres – blant annet har amerikanske myndigheter funnet ut av nesten all russisk olje blir solgt for mer enn 60 dollar fatet.

Russland har klart å omgå sanksjonene ved å bruke milliarder av dollar på å kjøpe en skyggeflåte av aldrende tankskip, estimert til over 600 skip. Disse skipene er ikke forsikret av vestlige selskaper som overholder sanksjonene.

Oljeinntektene går følgelig til å finansiere krigen i Ukraina.

Ikke forsikret

Det er flere problematiske sider ved skyggeflåten. Det er vanligvis ikke noe formelt forsikringssystem for skyggeflåter, og det er ikke kjent hvem som er «Andromeda Star» sin forsikringsgiver. Skipet står ikke oppført som forsikret på nettsiden til bransjestandarden International Group of P&I Clubs, som tilbyr beskyttelse mot blant annet utslipp og kollisjoner, skriver Bloomberg.

Hvis noe skulle gå galt, er det uklart om den ekte eieren kan bli funnet, eller hvilket forsikringsselskap som skulle betalt for å dekke kostnadene ved en opprydding.

Siden mange av tankerne i skyggeflåten er gamle, er også sjansen for utslipp større, og dermed overlates risikoen til den danske stat.