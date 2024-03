Equinor-sjefen tjente 21 millioner

Det fremkommer av selskapets årsrapport torsdag.

Av den totale godtgjørelsen på 20,7 millioner er 10 millioner kroner grunnlønn, mens resten er variabel godtgjørelse eller bonus.

Utbetalingen for fjoråret er over det Opedal har fått de seneste årene og han topper lønnen han fikk etter rekordåret 2022. Det året fikk Opedal utbetalt 19,6 millioner kroner etter at selskapet hadde lagt bak seg et svært godt økonomisk år, på grunn av skyhøye olje- og gasspriser. Året i forveien var lønnen på 18,1 millioner kroner, og han har dermed fått 57,7 millioner samlet i sine tre år som konsernsjef etter at han tok over for Eldar Sæthre i 2020.

Opedals feteste lønn hittil som toppsjef kommer etter Equinors børsverdi har falt fra toppnoteringen i fjor høst. Etter at selskapet høynet ambisjonene innen fornybar energi, noe som går på bekostning av utbetalinger til aksjonærene, har aksjekursen så langt i år falt 12 prosent.

Nummer to på listen i Equinors konsernledelse er Kjetil Hove, som er sjef for produksjonen på norsk sokkel, med sine 10,6 millioner kroner. Finansdirektør Torgrim Reitan og sjef for fornybarvirksomheten Pål Eitrheim fikk henholdsvis 9,9 og 8,3 millioner utbetalt.

Samlet sett fikk ledergruppen i olje- og gassprodusenten totale godtgjørelser på 113 millioner kroner.