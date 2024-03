Fredriksen fikk dobbel pris

De to plattform forsyningsskipene (PSV) «Sea Goldcrest» (2019) og «Sea Gull» (2020) ble solgt til Fugro tidligere i år.

Prisen har ikke vært oppgitt, men flere skipsmeglere TradeWinds har vært i kontakt med sier at John Fredriksen-selskapet Seatankers skal ha solgt dem for henholdsvis rundt 40 og 42 millioner dollar.

Seatankers skal ha betalt 19 millioner dollar for hvert av skipene da de ble kjøpt av det kinesiske skipsverftet Fujian Mawei i 2019.

Ifølge TradeWinds verdsetter VesselsValue skipene til henholdsvis 24 og 28 millioner dollar, og for to år siden var de verdt 15–16 millioner. De skal ha kostet 30 millioner dollar hver å bygge.

Fugro opplyser at de har kjøpt skipene for å bygge dem om til å kunne operere på vindparker, og ifølge skipsmeglerne som TradeWinds har snakket med kan dette forklare noe av salgsprisen. Begge skipene vil være ombygget og klare for vindmarkedet neste år. «Sea Gull» har til nå gått på en kontrakt med Fugro til 26.000 dollar pr. dag.

Det er Remøy Group som har vært ansvarlig for driften av de to skipene. Remøy Group drifter også de to Fredriksen-PSV-ene «Rem Hrist» og «Rem Mist».