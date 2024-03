Vil rømme Oslo Børs

Norges kanskje viktigste riggselskap ønsker ikke lenger å være notert på Oslo Børs.

I innkallingen til generalforsamlingen i Seadrill, foreslår styret at det besluttes å søke om en avnotering fra den norske børsen. Deretter vil aksjen bare være i handel på New York Stock Exchange (NYSE).

«Mesteparten av den daglige omsetningen av selskapets ordinære aksjer skjer nå på NYSE. Styret mener at avnotering vil eliminere dobbeltregulering, kompleksitet og kostnader forbundet med å administrere et regime med to noteringer, i tråd med selskapets fortsatte arbeid med å forenkle virksomheten. Styret anbefaler derfor at aksjene strykes fra Oslo Børs», skriver selskapet i innkallingen som ble sendt ut torsdag.

Det vil blant annet kunne bety at flere fond som ikke har mandat til å eie amerikanske aksjer, ikke lenger kan ha Seadrill-aksjer.

Styret skriver videre at det i sum anser at kostnadene ved å opprettholde noteringen på Oslo Børs i økende grad ikke står i forhold til fordelene ved en slik notering, og mener at strykningen ikke vil føre til en vesentlig reduksjon av aksjonærenes beskyttelse eller informasjonsrettigheter.

Seadrill flyttet nylig sitt hovedkontor til USA, og i innkallingen skriver det at statusen som utenlandsk privat utsteder i henhold til amerikansk verdipapirlovgivning opphører ved utgangen av 2024, noe det mener vil føre til at NYSEs og det amerikanske finanstilsynets regler i større grad regulerer selskapet.

«Styret mener at en børsnotering kun på NYSE vil gi tilstrekkelig likviditet, ettersom en vesentlig del av det daglige handelsvolumet for selskapets ordinære aksjer nå omsettes på NYSE. I tillegg forventer styret at en børsnotering kun på NYSE kan forbedre tilgangen til amerikanske aksjonærer og analytikerdekning, noe som vil maksimere selskapets evne til å tiltrekke seg den riktige investorgruppen og investeringsstilen og gi tilgang til større kapitalmasser», skriver Seadrill-styret i innkallingen.