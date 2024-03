Statnett-sjefen økte lønnen

Statnett fikk et regnskapsmessig årsresultat for 2023 på minus 2,6 milliarder kroner, mot et overskudd på 5,9 milliarder året før. Det underliggende årsresultatet havnet derimot på 1,5 milliarder kroner i pluss, ifølge selskapets årsrapport.

Ifølge Statnett er det det underliggende resultatet som best gjenspeiler dets finansielle situasjon.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt.

Lønnsøkning

Statnett-sjef Hilde Tonne tjente rett i underkant av seks millioner kroner ifjor, opp fra 5,66 millioner kroner i lønn og godtgjørelser for 2022.

Godtgjørelsen til hele konsernledelsen havnet på 30,69 millioner kroner i 2023, en økning fra 2022.

Selskapet foreslår i årsrapporten et utbytte på 793 millioner kroner.