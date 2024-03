Oljeprisen trekker noe nedover fredag morgen.

Siden midnatt er mai-kontrakten for nordsjøoljen ned 0,6 prosent til 85,28 dollar pr. fat. Dette er bittelitt ned fra 85,37 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 80,62 dollar pr. fat.

Muligheten for en nærstående våpenhvile i Gaza tynger oljeprisen. Det samme gjør en sterkere dollar.

«Oljen handles lavere på rapporter om et utkast av en FN-resolusjon som oppfordrer til våpenhvile i Gaza, samtidig som en ny runde med gevinstsikring slår inn», skriver IG-analytiker Tony Sycamore ifølge Reuters i et notat.

USA advarer Ukraina

Samtidig melder Financial Times at USA har oppfordret Ukraina til å stanse droneangrepene på Russlands energiinfrastruktur vest i landet. Ifølge tre kilder med kjennskap til samtalene advarer amerikanerne om at angrepene øker risikoen for stigende oljepriser, samt gjengjeldelsesangrep.

Washington bekymrer seg for at eventuelle gjengjeldelse kan ramme infrastruktur Vesten er avhengig av, eksempelvis CPC-rørledningen som frakter olje fra Kasakhstan gjennom Russland til verdensmarkedet. Denne rørledningen blir brukt av både ExxonMobil og Chevron, og ble stengt av Moskva en kort periode i 2022.

Vi merker oss også et Bloomberg-oppslag om at Houthi-opprørerne i Jemen, som de siste månedene har– angrepet skip i Rødehavet for å støtte Hamas – har forsikret Kina og Russland om at deres skip ikke er i fare.