Tidligere politiker og Krf-leder Knut Arild Hareide har vært direktør i Sjøfartsdirektoratet i over to år. Nå bytter han beite og blir adm. direktør i Norges Rederiforbund.

Hareide etterfølger Harald Solberg, som er på vei til Norsk Industri. Bømlingen tiltrer etter planen stillingen 1. august.



– Jeg gleder meg til å ta fatt på spennende utfordringer i Rederiforbundet. Skipsfarten og den maritime næringen er en verdensledende aktør som skaper verdier og arbeidsplasser langs hele kysten hver eneste dag, sier den tidligere politikertoppen.

– Godt kjent med næringen

Norges Rederiforbund er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for norske rederier og offshoreselskaper. Forbundet har 130 medlemmer, som igjen har 1.400 skip og rigger verden over, og sysselsetter om lag 50.000 sjøfolk og offshorearbeidere.

– Jeg har blitt godt kjent med næringen gjennom jobben som Sjøfartsdirektør og ser veldig frem til å bidra i en næring som er fremoverlent og svært omstillingsdyktig med høye ambisjoner både når det gjelder dekarbonisering og digitalisering av næringen, sier Hareide.

Styret i Norges Rederiforbund sier de ser frem til samarbeidet med den påtroppende sjefen.

– Hareide har en unik politisk kompetanse med lang fartstid fra Storting og regjering, og har gjennom erfaringen fra Sjøfartsdirektoratet også veldig god kjennskap til skipsfarten og den maritime næringen, sier president Harald Fotland.

Fikk hjelp

Harald Solberg overtar 1. mai jobben som adm. direktør i Norsk Industri etter Stein Lier-Hansens avgang i fjor. Konsulentselskapet Korn Ferry har bistått Rederiforbundet med å finne en ny toppsjef.

Styret har konstituert sjefen for forbundets arbeidsgiveravdeling, Viggo Bondi, som adm. direktør inntil Hareide er på plass. Bondi har gjort det klart at han selv ikke kom til å søke på stillingen.

Les også Får hjelp til sjefsjakt

Rederiforbundet forbedret sitt resultat for 2023 med 93 millioner kroner sammenlignet med 2022. Snuoperasjonen skyldes utviklingen i finansporteføljen, der et tap på 42 millioner kroner i 2022 ble til et overskudd på 53,9 millioner kroner i fjor.



Etter en oppdatering av strategien i 2022 arbeider forbundets styre med utgangspunkt i fire strategiske satsingsområder; klima, kompetanse, verdiskaping og geopolitikk. Rederiforbundet har flere gangen uttrykt bekymring for Russlands stadig voksende skyggeflåte.

– Denne utviklingen er dypt bekymringsfull, skrev styret i årsrapporten.