Regjeringen bekrefter at havvindprosjekt utsettes

Onsdag ble resultatet fra Norges første havvindauksjon klart. I konkurranse med Equinor stakk samarbeidkonsortiet Ventyr av med seieren. Dermed slapp frykten for at ingen skulle være villig til å by på havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II taket.

Jubelen står imidlertid ikke i taket.

Neste steg i regjeringens havvindsatsing, Utsira Nord, ligger nå an til å bli forsinket, sier Energiminister Terje Aasland til Dagens Næringsliv.

I oktober ble det varslet at prosjektet utenfor øyen Utsira ble satt i bero på ubestemt tid. Bakgrunnen var at Eftas overvåkningsorgan Esa var kritisk til modellen for statsstøtte knyttet til prosjektet. Problemet var at nivået på statsstøtte som ble gitt til prosjektet ikke ble oppgitt.

Nå har regjeringen fått beskjed om at Utsira-prosjektet kan sendes til Esa uten at nivået på statsstøtten oppgis.

Auksjonen denne uken ble gjennomført som en engelsk auksjon med åpen budgivning. Der kunne de kvalifiserte budgiverne legge inn bud på statsstøtten de mottar til prosjektet. Den startet med at en budgiver legger inn et bud i øre pr. kilowattime (øre/kWh). Budet blir gjort kjent for de øvrige deltakerne som må bestemme seg hvorvidt de vil legge inn et bud på en lavere statsstøtte.

Budgiveren som ga det laveste budet på statsstøtte til prosjektet gikk av med seieren.

– Jeg vil at vi skal utlyse Utsira Nord raskt etter at notifiseringen endelig er godkjent av Esa. Og det betyr at vi nok må bruke dette året på det, sier Aasland til DN.



Dermed vil Utsira etter alle solemerker bli en del av neste havvindrunde i 2025, fremfor å pågå parallellt med Sørlige Nordsjø II, som var planen.