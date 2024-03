Oljeprisen stiger mandag morgen som følge av eskalerende konflikter i Midtøsten og mellom Russland og Ukraina.

Nordsjøoljen (brent spot) er opp rundt 1 prosent til 85,87 dollar pr. fat i morgentimene. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 81,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,51 dollar fatet ved børsslutt fredag.

– Eskalerende geopolitisk spenning, kombinert med en økning i angrep mot energifasiliteter i Russland og Ukraina, sammen med svekkede forhåpninger om våpenhvile i Midtøsten, øker bekymringen for global oljeforsyning, sier en analytiker til Reuters.



Øker behovet for tankskip

Krigstaktikken har endret seg og nå går begge parter målbevisst etter energisystemer. Ukraina har angrepet flere oljeraffinerier dypt inne i Russland med stor presisjon. Dette setter energisystemet i fare.

Russiske myndigheter sier nå at de er i krig mot Ukraina og trapper opp luftangrepene som et motsvar.

– Forstyrrelser i oljeraffinerier i Russland har økt presset på drivstoffmarkedene, noe som har ført til økende etterspørsel etter tilgjengelig oljelast, sier en annen analytiker til nyhetsbyrået.

Forstyrrelsene i Russland øker presset for raffinerte produkter som diesel og bensin. Hvis Russland ikke klarer å raffinere sin egen olje, vil eksporten av råolje fra Russland øke. Hovedkjøperen har i lang tid vært Kina, som er et av få land med ledig raffinerikapasitet. Dette øker behovet for tankskip som kan frakte oljen.

Samtidig har alle oljeraffineriene i India, deriblant statlige Indian Oil Corporation, sluttet å ta imot russisk råolje fra Sovcomflot-tankskip.

Baker Hughes' riggtelling viste fredag at USA var ned 5 på ukesbasis til 624 rigger pr 22. mars og ned 134 rigger på årsbasis.