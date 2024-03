Verdens største oljeserviceselskap, SLB (tidligere Schlumberger), har ingen planer om å forlate Russland – over to år etter at president Vladimir Putin invaderte Ukraina.

– Når vi bestemmer oss, vil vi gjøre det offentlig hvis nødvendig. Men det er ingen beslutning på det ennå. Teamet der borte opererer selvstendig, og jeg tror litt bak kulissene til en viss grad. Vi beskytter våre aktiva, det er vår prioritet. Vi beskytter våre folk, sier SLB-sjef Olivier Le Peuch i et intervju med Financial Times.

– Innført kontroller

Ukrainas nasjonale byrå for forebygging av korrupsjon (NACP) svartelistet i fjor SLB som en «internasjonal krigssponsor», men i en uttalelse benekter selskapet ifølge avisen sterkt enhver påstand om at det «på noen måte støtter eller har støttet vold mot Ukrainas folk.»

BESKYTTER SINE FOLK: SLB-sjef Olivier Le Peuch. Foto: Bloomberg

– Vi har siden juli innført kontroller for å forhindre og forby enhver leveranse og støtte av teknologi til Russland, noe som på lang sikt vil redusere landets evne til å utvikle noen av sine oljefelt offshore, sier toppsjefen videre.

SLB stoppet nye investeringer og innføring av ny teknologi i Russland i mars 2022, og stanset – etter en opptrapping av sanksjonene – leveranser av produkter dit i juli i fjor. Men i motsetning til konkurrentene Baker Hughes og Halliburton, som solgte seg ut i løpet av 2022, er SLB altså fortsatt til stede i landet.

– Hva venter de på?

Forskning fra Kyiv School of Economics viser ifølge Financial Times at 1.651 utenlandske selskaper ennå opererer i Russland, sammenlignet med 372 som er helt ute.

– Russlands oljeindustri ville ha kollapset uten utenlandske oljeserviceselskaper. To år inn i denne krigen bør ingen vestlige selskaper støtte Russlands mest strategiske industri, mens Putin bruker oljeinntektene til å ødelegge Ukraina, sier senioretterforsker Lela Stanley i Global Witness til avisen.

– Oljen SLB hjelper til med å pumpe opp i Russland finansierer en krig som har drept tusener av ukrainske sivile. SLBs exit ville ha vært et stort slag for Putin. Hva venter de på? fortsetter hun.

Global Witness er en del av B4Ukraine, en koalisjon av «non-profit»-organisasjoner som jobber for å kutte Russlands tilgang til midler for å føre krig.

– Vi tar vårt ansvar

Som svar på oppfølgingsspørsmål etter Le Peuch-intervjuet, hevder SLB overfor Financial Times at selskapet handler «klart i støtte av og i samsvar med internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner», at det «tar sitt ansvar for å overholde eksportkontroll og sanksjoner ekstremt alvorlig» og at det er «på linje med det internasjonale samfunnet i å fordømme og oppfordre til en avslutning av krigen.»

Siden oppløsningen av Sovjetunionen har SLB bygget opp en virksomhet i Russland som i fjor genererte rundt 5 prosent av konsernets inntekter på 33,1 milliarder dollar, og sysselsetter omkring 9 .000 ansatte. Ifølge SEC-dokumentasjon var SLBs russiske nettoaktiva bokført til 600 millioner dollar ved utgangen av 2023.