Minst fem nord-koreanske oljetankere har i løpet av denne måneden hentet olje i den russiske Vostochny-havnen, viser satellittbilder den britiske tenketanken Royal United Services Institute (Rusi) har delt med Financial Times.

Lastingen begynte 7. mars, og er ifølge avisen de første dokumenterte direkte sjøbårne leveransene fra Russland siden FNs sikkerhetsråd — med Moskvas godkjennelse — i 2017 innførte strenge begrensninger på oljeleveranser til Nord-Korea som svar på Pyongyangs tester av kjernefysiske våpen.

– Disse leveransene utgjør et frontalangrep mot sanksjonsregimet, som nå er på randen av sammenbrudd, sier Hugh Griffiths, en tidligere koordinator for FN-panelet som overvåker sanksjonene mot Nord-Korea.

– En klar våpen-for-olje-avtale

Rusi-forsker Joseph Byrne hevder at de aktuelle skipene, som alle har hatt transponderne avslått, er noen av Nord-Koreas største.

– Flere av dem er også FN-designerte, noe som betyr at de ikke engang skulle ha fått tillatelse til å gå inn i utenlandske havner, for ikke å snakke om involvering i oljeleveranser, sier han.

Beregninger gjort av tenketanken peker ifølge Financial Times mot et volum på 125.000 fat – en fjerdedel av den tillatte årlige kvoten ifølge sanksjonene – på bare noen uker. Leveransene kommer etter at Nord-Korea i august innledet store leveranser av ammunisjon til Russland.

– Det vi nå kan se er en klar våpen-for-olje-bytteavtale i en åpen overtredelse av sanksjoner godkjent av president Vladimir Putin personlig. Dette illustrerer Russlands utvikling de siste årene fra internasjonal oppvigler til lovløs stat, sier den tidligere FN-koordinatoren Griffiths.

– Frigjør ressurser til kjernevåpen

Samtidig hersker det usikkerhet rundt fremtiden for FN-panelet som overvåker Nord-Korea-sanksjonene, slik Seoul-baserte NK News nylig meldte. Tre kilder med kjennskap til saken hevder nå overfor Financial Times at vestlige diplomater i forrige uke utsatte en avstemning om å fornye panelet – etter et forslag fra Russland og Kina om å vanne ut mandatet.

Seniorforsker Go Myong-hyun ved den sør-koreanske statstilknyttede tenketanken Institute for National Security Strategy mener ifølge avisen at oljeleveransene «går langt i å stabilisere nord-koreansk økonomi.»

– Nå ser landet ut til å ha sikret en stabil oljeforsyning enten til en kraftig rabatt eller som direkte betaling for ammunisjonen de leverer til Moskva. Det vil frigjøre ressurser for Nord-Koreas væpnede styrker og dets kjernevåpenprogram, sier han.