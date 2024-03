Enighet med kunden i Nigeria

Dolphin Drilling har lenge slitt med å få betaling fra kunden General Hydrocarbons (GHL) i Nigeria for boreriggen «Blackford Dolphin».

Ved utgangen av fjerde kvartal var utestående beløp knyttet til GHL 37,8 millioner dollar, og dette beløpet økte til 46 millioner dollar.

Nå skal en avtale være på plass som sikrer utestående betalinger og gir GHL mulighetene til å benytte boreriggen i en «avtalt periode», ifølge en børsmelding tirsdag etter børsslutt.

Investorkontakt Ingolf Gillesdal i Dolphin Drilling sier til TDN at den første betalingen under den nye avtalen med GHL var «den viktigste» og at den ble mottatt i dag.



Gillesdal kan ikke oppgi beløpet.

– Det var viktig for oss å finne en løsning som var en vinn-vinn situasjon med GHL angående den nåværende kontrakten, betalingen og arbeidsomfanget, og å skape en forutsigbar avslutning for riggen «Blackford Dolphin» fra Nigeria samtidig som vi sikrer en tidlig levering av riggen for vår neste klient i India, kommenterer adm. direktør, Bjørnar Iversen.

Etter avtalen vil «Blackford Dolphin» forlate Nigeria for India, opplyses det.

15. mars børsmeldte selskapet en kontrakt for «Blackford Dolphin» på 14 måneder med det indiske oljeselskapet Oil India, verdt 154 millioner dollar. Kontrakten har en opsjon for ytterligere syv måneder og oppstart var forventet i andre halvdel av 2024.