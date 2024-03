Russiske oljeselskaper går i møte betalingsutsettelser på flere måneder etter at banker i Kina, Tyrkia og De forente arabiske emirater (FAE) har blitt mer forsiktige under trusselen om amerikanske sanksjoner, melder Reuters.

Åtte bank- og trader-kilder hevder overfor nyhetsbyrået at flere banker i de tre nevnte landene har skjerpet kravene til sanksjonsetterlevelse i løpet av de siste ukene – noe som resulterer i forsinkelser eller avvisning av pengeoverføringer til Moskva. Bankene har begynt å be kundene om å gi skriftlige garantier om at ingen person eller juridisk enhet på USAs SDN-liste (Special Designated Nationals) er involvert i en handel.

Kreml bekrefter

FAE-bankene First Abu Dhabi Bank og Dubai Islamic Bank har ifølge to av kildene suspendert mange konti tilknyttet handel av russiske varer. Videre hevder fire kilder at FAE-banken Mashreq Bank, tyrkiske Ziraat og Vakifbank, samt Kina-duoen ICBC og Bank of China fortsatt iverksetter betalinger – men at disse bruker uker eller måneder på å gå gjennom.

BEKREFTER: Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Foto: NTB

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov bekreftet ifølge Reuters betalingsproblemer da han ble spurt om rapporter om at kinesiske banker har forsinket betalinger.

– Selvfølgelig fortsetter det enestående presset fra USA og EU på Kina. Det skaper selvsagt visse problemer, men kan ikke bli et hinder for videre utvikling av våre handels- og økonomiske relasjoner med Kina, uttalte han på en daglig pressekonferanse.

Desember-ordre

Vesten har pålagt en rekke sanksjoner mot Russland etter Ukraina-invasjonen i februar 2022. Å handle med russisk olje er ikke ulovlig, så lenge den selges under pristaket på 60 dollar pr. fat. Russisk oljeeksport ble forstyrret i de første månedene av krigen, men normaliserte seg senere da Moskva fant nye markeder i Asia og Afrika.

– Problemene kom tilbake i desember da banker og selskaper innså at trusselen om sekundærsanksjoner fra USA er reell, sier en trader til Reuters.

Vedkommende viser overfor nyhetsbyrået til en «executive order» fra det amerikanske finansdepartementet 22. desember i fjor. Departementet advarte om at banker kunne bli pålagt sanksjoner hvis de bistår handler der pristaket blir omgått, og oppfordret dem til å øke etterlevelsen.