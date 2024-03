Natt til Skjærtorsdag melder Aker Carbon Capture (ACC) og SLB (tidligere Schlumberger) at selskapene vil slå sammen sine respektive karbonfangstvirksomheter, og danne et joint venture-selskap.

– Avgjørelsen om å kombinere ACCs og SLBs karbonfangstvirksomheter understrekes av en strategisk visjon som reflekterer vår forpliktelse til å akselerere implementering av karbonfangst i industrien, sier adm. direktør Egil Fagerland i ACC, og fortsetter:

– Ved å inngå et partnerskap med SLB blir vi en diversifisert og global spiller innen karbonfangst. Våre kombinerte teknologier og globale rekkevidde vil lage en platform som som kan skalere lønnsomt raskere, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer.

Avtalen innebærer at SLB vil betale 4,12 milliarder kroner til ACC for 80 prosent av aksjene i Aker Carbon Capture Holding (ACCH), hvor driften ligger. I tillegg vil vil ACC holde igjen 400 millioner kroner i kontanter.

Kjøpesummen for ACCH og kontantene som holdes igjen i ACC tilsvarer en verdi pr. aksje for ACC på 9,19 kroner, ifølge børsmeldingen.

I tillegg opplyses det at ACC har krav på en prestasjonsbasert utbetaling på opptil 1,36 milliarder kroner.

Til sammenligning ble Aker Carbon Capture-aksjen handlet for 5,8 kroner på Oslo Børs onsdag.

INNGÅR PARTNERSKAP: Adm. direktør Egil Fagerland i Aker Carbon Capture. Foto: Are Haram

Kan selge resten av selskapet

Den prestasjonsbaserte utbetalingen vil være avhengig av enkelte milepæler, ordreinntak og marginmål.

Videre opplyses det at ACCH vil betale 50 millioner dollar for SLBs karbonfangstvirksomhet.

Etter en lockup-periode på tre år kan ACC selge hele sin andel i ACCH til SLB gjennom en put-opsjon.

Sammenslåingen er ventet fullført innen utgangen av andre kvartal 2024.



Nyheten kommer knappe to uker etter at ACC tapte en kontrakt for et av selskapets nøkkelprosjekter ved Teeside i Storbritannia.

Karbonfangstdelen av prosjektet ble gitt til et samarbeid bestående av Technip Energies, GE Vernova, og Balfour Beatty, med Shell som leverandør av karbonfangstdelen.

«For det første mister de et stort prosjekt, og for det andre vil antakeligvis investorer stille spørsmål til hvor konkurransedyktig teknologien er», sa analytiker Vetle Wilhelmsen i SpareBank 1 Markets.

Aksjen falt 14 prosent på børs etter at nyheten ble kjent.