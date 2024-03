Oljeprisen styrkes – mot solid prisoppgang i Q1

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,42 prosent til 86,45 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,48 prosent til 81,74 dollar fatet.

Oljeprisen styrer dermed mot en solid oppgang i første kvartal, blant annet på forventninger om at produksjonskuttene til Opec+ vil stramme markedet.

Kuttene på to millioner fat olje er forlenget til slutten av juni. I forkant av et evalueringsmøte i neste uke, rapporterer nå flere Opec-delegater ifølge Bloomberg News at det ikke er behov for noe justering av kvotene, da disse allerede viser seg å være effektive.

Siden nyttår har prisen på Brent-olje steget 11,3 prosent, mens WTI-oljen er opp 10,7 prosent.

I tillegg til produksjonskuttene løftes oljeprisen også av Ukrainas droneangrep på russisk infrastruktur, geopolitiske spenninger i Midtøsten, samt etterspørselsvekst i flere asiatiske land. På motsatt side tynges prisene av en økning i amerikanske råolje- og bensinlagre, noe som viser at oljeproduksjonen utenfor Opec+ fortsetter å ekspandere.

Det bullish bakteppet har imidlertid fått flere investeringsbanker til å spå rom for høyere oljepriser i tiden fremover, om man holder seg til eksisterende pronoser, melder Bloomberg News.

Investeringsstrateg i Standard Chartered, Han Zhong Liang, sier til avisen at «etterspørselsforholdene forblir fastere enn forventet i USA og Kina», og at dette underbygger økte prisforventninger. Han påpeker også at Kina «stadig ser mer positivt ut gitt nylige data».