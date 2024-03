Spår oljepris opp mot 100 dollar – peker på Russland

JP Morgan mener oljeprisen kan stige til 100 dollar fatet før presidentvalget i USA i november, melder CNBC.

Bakgrunnen er at Kreml nå har beordret alle russiske oljeselskaper til å redusere produksjonen inn i andre kvartal.

«Skiftet i Russlands oljestrategi er overraskende», skriver Natasha Kaneva, leder for global råvarestrategi i JP Morgan, i en fersk rapport, ifølge CNBC.

Kaneva påpeker ifølge nettstedet at Russlands kutt kan presse Brent-prisen opp til 90 dollar i april, og nær 100 dollar fatet innen september. Det vil legge mer press på Biden-administrasjonen i oppkjøringen til presidentvalget i november.

Kan forlenge kutt

JP Morgan spådde opprinnelig at Russland og Saudi-Arabia i april ville begynne å avvikle noen av sine produksjonskutt, til en samlet økning på 400 000 fat pr. dag. Men Russland lovet tidligere denne måneden kutt på 471.000 fat pr. dag gjennom andre kvartal, og har da nå igjen bekreftet dette.

Russland selv hevder at kuttene er i tråd med en sesongmessig topp i raffineri-vedlikehold. Imidlertid er flere av landets største raffinerier slått ut av ukrainske droneangrep den seneste tiden.

Kuttene er en del av Russlands forpliktelse til Opec+, som totalt skal redusere oljeproduksjonen med 2,2 millioner fat pr. dag gjennom andre kvartal.

«Økningen i oljeprisen kan bli ytterligere forsterket av muligheten for at Opec+-alliansen i juni kan forlenge sine produksjonskutt til slutten av året», skriver Kaneva, ifølge CNBC.

Strategiske reserver

Analytikeren påpeker imidlertid at investeringsbankens forventninger om økt oljepris forutsetter at tilbud, etterspørsel og amerikanske politikk ikke reagerer på Russlands handlinger. Det hvite hus kan nemlig utnytte sin strategiske petroleumsreserve med mulighet til å frigjøre opptil 60 millioner fat, noe som vil legge en demper på en eventuell prisøkning.

Sannsynligvis vil USA, ifølge JP Morgan, slippe 500.000 fat pr. måned i fire måneder.

Investeringsbanken trekker også frem at selv i fravær av endret amerikansk politikk, vil Brent-priser over 90 dollar fatet sannsynligvis redusere etterspørselen, gitt at dollaren er sterk og lånekostnadene er høye. Svakere etterspørsel vil i sin tur resultere i lavere råoljepriser.