Northern Drilling får ikke anke

I september avviste voldgiftsretten kravene fra Northern Drilling om å få tilbake millionbeløpene som var betalt inn på to boreskip som var kansellert. Striden står mellom selskapet og verftet Hanwha Ocean, tidligere Daewoo.

Som følge av avgjørelsen raste Northern Drilling-aksjen 85 prosent dagen dommen ble kjent.

En snau måned etter, i oktober meldte riggselskapet at det ville be retten om å få lov til å anke avgjørelsen.

Det er normalt å gjøre, da det er begrensede muligheter til å anke en voldgift. Northern Drilling understreket samtidig at det ikke anså en slik tillatelse som nødvendig for å bestride avgjørelsen på grunn av «alvorlige uregelmessigheter».

Hvis Northern Drilling hadde fått medhold i anken, ville det etterhvert blitt en høring.

Langfredag meldte imidlertid selskapet at forsøket på å anke avgjørelsen var avvist.

Northern Drilling vil nå vurdere dommen, opplyses det.

Går glipp av milliarder

Riggselskapet, hvor John Fredriksen eier 40,63 prosent av aksjene, gikk til sak mot det sør-koreanske storverftet etter forsinkelser med byggingen av de to ultradypvannsboreskipene «West Aquila» og «West Libra».

Kravet var at Northern Drilling skulle få tilbakebetalt til sammen 180 millioner dollar – nær to milliarder kroner – pluss renter og erstatning for forsinkelsene.

Voldgiftsretten avviste imidlertid kravet, og nå er altså også anmodningen om å få anke avvist.