Hamstrer skip til kraftig opptrapping

Det statlig kontrollerte olje- og gasselskapet QatarEnergy har inngått avtaler med fire asiatiske rederier for hele 19 LNG-fartøyer i forbindelse med en massiv ekspansjon innen flytende naturgass (LNG), melder Bloomberg.

Hvert skip har en kapasitet på 174.000 kubikkmeter.

Flere aktører

To av rederiene energigiganten har inngått avtaler med, er kinesiske – CMES Co. og Shandong Marine Group – som besørger seks skip hver. Videre har QatarEnergy inngått en avtale med malaysiske MISC for tre fartøyer, mens en avtale med joint venturet Kawasaki Kisen Kaisha og Hyundai Glovis omfatter fire skip.

Hyundai Glovis eies 11 prosent av det Wilhelmsen-kontrollerte, Oslo Børs-noterte selskapet Treasure.

Ifølge Bloomberg jakter Qatar flere LNG-skip til å betjene en planlagt vekst i den årlige produksjonskapasiteten ved North Field-feltet fra 77 millioner tonn i dag til 142 millioner tonn innen 2030, noe som vil kunne gjøre nasjonen til en ledende aktør igjen på det globale LNG-markedet, etter å ha blitt hentet inn av USA og Australia i senere år.

Tidligere i mars inngikk QatarEnergy en befraktningsavtale med Qatar Gas Transport Company for 25 LNG-fartøyer. Olje- og gasselskapet har dessuten en selveid flåte.

Skipene i avtalene med CMES, Shandong og MISC skal bygges hos sørkoreanske Samsung Heavy Industries. De fire fartøyene i avtalen med Kawasaki Kisen Kaisha og Hyundai Glovis skal bygges ved Hanwha Ocean-verft i Sør-Korea, ifølge Reuters.