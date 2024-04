Aker Carbon Capture er tildelt en avtale for pre-FEED med Statkraft, melder Røkke-selskapet i en børsmelding mandag.

Avtalen gjelder Statkrafts fjernvarmeanlegg på Heimdal i Trondheim, der det vil fanges 220.000 tonn CO2 hvert år. Dermed kan Trondheim kommunes utslipp reduseres med 25 prosent, står det videre.

Pre-FEED-en dekker CO2-fangst, komprimering, rensing, flytendegjøring og midlertidig lagring av CO2 på fjernvarmeanlegget på Heimdal. Fra Heimdal vil flytende CO2 transporteres med lastebil til en eksportterminal med påfølgende skipsfrakt til permanent lagring.

En av tre selskaper

– Vi er glade for å utvide samarbeidet med Statkraft. Dekarbonisering av avfall-til-energi-industrien er avgjørende for å oppnå Norges ambisiøse klimamål om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, sier kommersiell direktør Jon Christopher Knudsen.

Aker Carbon Capture er blant tre utvalgte selskaper som skal gjennomføre en pre-FEED-studie for Statkraft. Prosjektleder Bjørn Hølaas i Statkraft ser frem til å studere rapporten fra Aker-selskapet til høsten, opplyses det.

Ned 60 prosent på børs

Natt til skjærtorsdag meldte Aker Carbon Capture at det vil inngå en joint venture-avtale med amerikanske SLB, der sistnevnte betaler 4,12 milliarder kroner for 80 prosent av selskapet.

I midten av mars ble det kjent at karbonfangstselskapet tapte en kontrakt for et av selskapets nøkkelprosjekter ved Teeside i Storbritannia.

Karbonfangstdelen av prosjektet ble gitt til et samarbeid bestående av Technip Energies, GE Vernova, og Balfour Beatty, med Shell som leverandør av karbonfangstdelen.

«For det første mister de et stort prosjekt, og for det andre vil antakeligvis investorer stille spørsmål til hvor konkurransedyktig teknologien er», sa analytiker Vetle Wilhelmsen i SpareBank 1 Markets.

Aksjen falt 14 prosent på børs etter at nyheten ble kjent. Det siste året er den ned 60 prosent.