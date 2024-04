Shelf Drilling: Flere rigger stoppes av kunde

Shelf Drilling har mottatt varsel fra en kunde i Midtøsten om suspensjon av driften for fire jackup-rigger, opplyser riggselskapet mandag.

Shelf er nå i aktive samtaler med kunden om hvilke rigger som suspenderes og nøyaktig når suspensjonen vil gjelde.

Selskapets tolkning er at det i løpet av suspensjonsperioden vil ha rett til å aktivt markedsføre de aktuelle riggene overfor andre kunder og muligheter og til å terminere de aktuelle kontraktene, heter det.

Påvirker guidingen

Shelf Drilling tilføyer også at det er ventet at suspensjonene vil påvirke den finansielle guidingen riggselskapet presenterte sammen med sine fjerdekvartalstall tidligere i år.

Forventningen da var et justert EBITDA-resultat på 375–420 millioner dollar i 2024.

Detaljer om suspensjonenes effekt ventes å bli presentert i forbindelse med fremleggelsen av førstekvartalstall, som etter planen vil skje 15. mai.

Venter utfordringer

– Vi er skuffet over beslutningen om å suspendere fire av våre rigger, spesielt i lys av våre riggers og teams enestående resultater gjennom flere år i Midtøsten, sier avtroppende Shelf Drilling-sjef David Mullen i meldingen.

Han vedgår at den nye utviklingen vil skape kortsiktige utfordringer for selskapet, men påpeker også at Shelf Drilling har en ledende posisjon i flere regioner og ser muligheter for sine rigger.

I tillegg til Midtøsten er riggselskapet er aktivt i Sørøst-Asia, India, Vest-Afrika, Middelhavet og Nordsjøen. Hovedkontoret ligger i Dubai, mens selskapets aksjer er notert på Oslo Børs.

Hittil i år er Shelf Drilling-aksjen ned 12,4 prosent.

I februar ble det kjent at David Mullen går av som adm. direktør for å gå over i en rolle som arbeidende styreleder i Shelf Drilling, mens finansdirektør Greg O'Brien er utnevnt til å ta over som adm. direktør. Samtidig går Ernie Danner av som styreleder for å bli uavhengig rådgiver for selskapet. Endringene vil tre i kraft i august i år.