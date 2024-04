– Bullsignalene hoper seg opp

Et fat Brent-olje koster i skrivende stund 87,90 dollar, opp 0,3 prosent fra midnatt. WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 84,19 dollar fatet.

Brent-oljen er til sammenligning opp rundt 1,70 dollar fatet fra før Oslo Børs tok påskeferie.

Et israelsk luftangrep på Irans ambassade i Syria førte til at syv militærrådgivere ble drept. Det markerer en eskalering av krigen i Gaza mellom Israel og Hamas, som støttes av Iran. Utvidelsen av konflikten har ført til bekymringer om påvirkningen på oljeforsyningen, skriver Reuters.

Industriaktiviteten for mars økte i Kina for første gang på seks måneder og steg i USA for første gang på ett og et halvt år. Dette betyr økt oljeetterspørsel i år, ettersom Kina er verdens største oljeimportør (og nest største forbruker), og USA er den største forbrukeren.

– Bullsignalene for oljeprisen fortsetter å hope seg opp: Sterkere enn ventet økonomiske forhold i Kina og USA som gir mer optimistiske utsikter for etterspørselen, mens geopolitiske spenninger i Midtøsten fortsetter å økte etter at Iran involverer seg, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG til Reuters.

Videre skal OPEC og OPEC+ ha et møte i sin ministerovervåkingskomité på onsdag for å gjennomgå markedet og gjennomføringen av produksjonskuttene. Det er ventet at medlemmene opprettholder sin nåværende politikk. Den krever frivillige produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag til slutten av andre kvartal.