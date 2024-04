Tidenes høyeste mars-strømpris i nord

Selv om ingen av prisområdene hadde veldig høy strømpris i mars, slår det nordligste prisområdet NO4 likevel rekord.

Med dagens prisområder finner man ikke en mars-pris i NO4 som er høyere enn årets mars måned med 55 øre per kWh, skriver Europower. Den tidligere rekorden for mars i NO4 er fra 2011, da månedprisen var 51 øre per kWh.

Prisområdet NO4 dekker hele Nord-Norge. I måneden som har gått hadde prisområdet NO5 (Bergen) den dyreste strømmen, likevel har ikke bergenserne hatt en lavere mars-pris siden 2021.

Den samme trenden gjelder for hele Sør-Norge. I 2022 gjorde mars-prisen i sør et stort hopp. Siden den gang har prisen sunket.

Helt i nord derimot, var prisen bare 15 øre per kWh i 2022, før den økte til 49 øre per kWh i 2023. Også i år har prisområdet NO4 altså gjort et hopp til 55 øre per kWh.

(NTB)