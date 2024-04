Verden drukner i solcellepaneler. Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at 1.100 GW kapasitet vil være installert innen utgangen av 2024, tilsvarende tre ganger estimert etterspørsel. Ifølge byrået er det kinesisk overproduksjon som driver trenden.

Og så billige er panelene blitt at de brukes som hagegjerder i Nederland og Storbritannia, skriver Financial Times.

– Dette er resultatet av at solcellepaneler blir så billige at vi bare setter dem opp overalt. Siden arbeider og stillas utgjør brorparten av installasjonskostnaden for et takmontert PV-system (systemet som konverterer lys til strøm – fotovoltaikk), kan det gi mening, sier solanalytiker Jenny Chase i BloombergNEF.

Strømnettet er flaskehalsen

Høyere arbeidskraftskostnader har gjort installasjonen dyrere, samtidig som ventetiden for at paneler skal kobles til strømnettene er en tålmodighetsprøve for både industri og husholdninger. Kapasitetsproblemer i strømnettet påvirker de fleste land, påpeker avisen, og legger til at dette ikke er en «quick-fix.»

EN AV VERDENS STØRSTE: Kinesiske Longi Green Energy Technology. Foto: Bloomberg

Som en følge sliter solcellepanelprodusenter med lønnsomheten, og oppsigelser, konkurser og nedleggelser preger sektoren. I februar advarte European Solar Manufacturing Council om at europeiske aktører snart må stenge om krisehjelpen uteblir – en advarsel som kom etter at REC Solar stengte ned produksjonen av silisium i Kristiansand i november i fjor.

Sveitsiske Meyer Burger Technology har varslet nedstengning av en solcellepanelfabrikk i Tyskland – en av Europas største. I Frankrike jakter Systovi på nye eiere, mens (EDF-eide) Photowatt har opplyst til Financial Times at selskapet sliter med å få endene til å møtes.

Ulønnsomt, selv i USA

I Kina sparket Longi Green Energy Technology, en av verdens største produsenter, nylig flere tusen ansatte.

Selv i USA, hvor produsenter av komponenter til solindustrien subsidieres av Inflation Reduction Act (IRA), er lønnsomheten svak. Landet er storimportør av solcellepaneler fra Sørøst-Asia, og disse selges med rabatt i forhold til USA-produserte – selv når tollen er inkludert.

Avisen trekker også frem at finansminister Janet Yellen, da hun besøkte en solenergiprodusent i Georgia i forrige uke, advarte kineserne mot dumping av grønn energi.

Har aldri vært billigere

Et solcellepanel kostet ved utgangen av mars 11 cent pr. watt, «all-time low» og ifølge BloombergNEF en halvering fra samme tid i fjor. Prisfallet er ifølge Financial Times ventet å fortsette.

– Under en «rød linje» på 15 cent vil det ikke være mulig for oss å investere seriøst i europeisk produksjon. Du kommer ikke til å gjøre det med en gal, liten margin som ikke vil betale for noe, sier Alessandro Barin – sjef for italienske FuturaSun som produserer paneler i Kina for salg i Europa.