Ukrainsk etterretning opplyste at ukrainsk-produserte droner gjorde betydelig skade på et militært mål i Tatarstan tirsdag. En ukrainsk etterretningskilde sier det oppsto brann på raffineriet, og at det vil komme nye angrep for å redusere Russlands oljeinntekter.

Bilder fra stedet som nyhetsbyrået Reuters har analysert, tyder på at dronen traff den viktigste raffineringsenheten, CDU-7, på Taneco-raffineriet, som står for rundt halvparten av raffineriets kapasitet.

Angrepet var et av flere i det kraftig industrialiserte Tatarstan-området tirsdag morgen.

Kilden og ukrainske Pravda melder at droner også traff et stort anlegg der de langtrekkende iranske shahed-dronene produseres på lisens, og at det ble gjort betydelig skade.

Nekter for skade

Senere hevdet russiske tjenestemenn at luftvernet hadde avverget et droneangrep på Tatnefts Taneco-raffineri i Nizjnekamsk i Tatarstan, 1300 kilometer fra Ukraina, og at raffineriet opererte som normalt etter at en mindre brann ble slukket.

– Angrepet ble nøytralisert av det elektroniske luftvernsystemet. Det var ingen skadde og ingen større materielle skader, sier Ramil Mullin, som er ordfører i byen.

Det var imidlertid flere sårede etter dronenedslag andre steder i området, heter det.

Ukraina har den siste tiden begynt å angripe de russiske oljeraffinerier for å ramme Russlands lukrative handel med raffinerte oljeprodukter. Ifølge Reuters' beregninger er 14 prosent av Russlands raffineringskapasitet satt ut av spill.

Mandagens angrep er et av de mest langtrekkende som Ukraina har utført hittil i krigen, langt inne på russisk territorium. Nizjnekamsk ligger 1.050 kilometer øst for Moskva.

Tredje største

Taneco-raffineriet er det tredje største og et av de nyeste i Russland, med en kapasitet på 360.000 fat per dag. Enheten som ble rammet, produserer opp til 155.000 fat raffinert olje per dag.

I USA er det bekymring for at Ukrainas angrep på oljeraffinerier langt inne på russisk territorium kan føre til eskalering av den vestlige konflikten med Russland.

Men Ukraina rettferdiggjør angrepene med at de kjemper for overlevelse, og at de er rammet av omfattende ødeleggelser fra russiske angrep på sin egen infrastruktur, inkludert kraftverk.

(NTB)