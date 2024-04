Verdens største oljeserviceselskap SLB, tidligere Schlumberger, sendte Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap Aker Carbon Capture til værs da det ble kjent at selskapet kjøpte 80 prosent av karbonfangstselskapet for 4,12 milliarder kroner.

Nå melder SLB at det har kommet til enighet om oppkjøpet det konkurrerende oljeserviceselskapet ChampionX for 7,8 milliarder dollar, tilsvarende om lag 85 milliarder norske kroner. Det skriver Bloomberg tirsdag.

Ifølge SLB vil oppkjøpet styrke porteføljen ettersom aldrende skiferfelt betyr at amerikanske boreoperatører må ha bedre teknologi for å opprettholde produksjonen.

Oppkjøpet skal gjøres opp i aksjer, opplyses det. ChampionX-investorer vil motta 0,753 SLB-aksjer for hver aksje i ChampionX. Når kjøpet er gjennomført vil ChampionX-aksjonærene ha omtrent 9 prosent av SLBs utestående aksjer.

SLB meldte også at selskapet vil returnere 7 milliarder dollar til aksjonærene i løpet av de neste to årene, inkludert et mål på 3 milliarder dollar for inneværende år og 4 milliarder dollar for 2025.