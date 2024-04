Blir største eier i kjendistung riggaksje

Storaksjonær og styremedlem Gunnar Hvammen har, gjennom investeringsselskapet Solan Capital, bunkret opp med én million aksjer i riggselskapet Deep Value Drilling (DVD) til en kurs på 27,15 kroner, kommer det frem i en flaggemelding onsdag morgen.

Etter transaksjonen på rett over 27 millioner kroner har Hvammen 8 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 9,3 prosent av de utestående aksjene, eller 216 millioner kroner. Dette gjør at han til største aksjonær, rett foran Harald Moræus-Hanssen, som eier 9,2 prosent.

I tillegg har Hvammen 2.433.333 aksjerettigheter (warrants) i DVD.

Første utbytte

Sammen med Einar J. Greve kjøpte de «Bolette Dolphin» på brannsalg for 65 millioner dollar for snart tre år siden. Skipet og selskapet fikk navnet «Deep Value Driller».

Styret har foreslått et første utbytte på tre kroner pr. aksje, tilsvarende rundt 260 millioner kroner. For Hvammen kan det nå bety 24 millioner kroner.

Selskapet skal stemme over dette i generalforsamlingen 14. mai.