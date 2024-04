Stor usikkerhet i oljemarkedet

Oljeprisene stabiliserer seg onsdag morgen etter de ukrainske angrepene på russiske raffinerier og muligheten for at konflikten mellom Israel og Hamas kan utvides til å inkludere Iran på en mer direkte måte, skriver Reuters. Samtidig falt oljelagrene i USA, verdens største oljeforbruker, mer enn ventet.

Tallene fra American Petroleum Institute (API), den største bransjeorganisasjonen for petroleumsindustrien i USA, indikerte i går kveld at råoljelagrene i USA falt med 2,3 millioner fat forrige uke.

Nordsjøoljen brent er i morgentimene ned 0,3 prosent til rundt 89,00 dollar pr. fat, det høyeste nivået siden oktober i fjor. Den amerikanske WTI-oljen er ned det samme til 85,14 dollar fatet.

Stor uro

– Geopolitiske spenninger fortsetter å kaste usikkerhet om potensielle forsyningsforstyrrelser, sier IGs markedstrateg Yeap Jun Rong, til Reuters.



Mandag gjennomførte Israel et luftangrep der syv iranske militærrådgivere ble drept. Nå varsles det hevn. Det er første gang Israel og Iran er i direkte konfrontasjon siden Gaza-krigen brøt ut i oktober i fjor. Utvidelsen av konflikten har ført til bekymringer om påvirkningen på oljeforsyningen, da Iran er en av verdens største oljeprodusenter.

Samtidig har Ukraina gjennomført et droneangrep på et av Russlands største og mest moderne oljeraffinerier i Tatarstan. Taneco-raffineriet er det tredje største og et av de nyeste i Russland, med en kapasitet på 360.000 fat per dag.