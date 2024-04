Det nederlandske senatet har utsatt en avstemning om en lov som permanent skal stenge Groningen-gassfeltet. Dette har satt sinnene i kok hos regjeringen, som mente at produksjonen aldri ville bli gjenopptatt på grunn av risikoen for jordskjelv, skriver Reuters.

Den europeiske gassprisen TTF faller 3,4 prosent onsdag ettermiddag.

Truer med å trekke seg

Flere stemmer innad i senatet har uttrykt bekymring og etterlyser flere garantier for at loven ikke vil true sikkerheten til landets gassforsyning. Uten loven kan gassproduksjonen teoretisk sett bli gjenopptatt.

– Dette kan forsinke den endelige avgjørelsen med halvannet år, sa en sint Hans Vijlbrief, statssekretær i det nederlandske gruvedepartementet om utsettelsen.

Vijlbrief uttrykte videre at han var beredt til å trekke seg med mindre senatet raskt endret kurs.

– Forsyningssikkerheten ville kun muligens være i fare i tilfelle det kom to veldig kalde vintre på rad, en sjanse som er estimert til 1 av 80.000, sa Vijlbrief og la til:

– Jeg stoler på at det er en misforståelse og at vi snart vil se en endelig avgjørelse fra senatet.

Gitt enorme verdier

Blant dem som vil utsette avstemningen er det nasjonalistiske partiet Party for Freedom (PPV) som vant valget i november 2023, og VVD-partiet til avgående statsminister Mark Rutte.

Groningen-feltet har siden 1963 vært en viktig gasskilde for store deler av Europa. Beslutningen om å stenge feltet kom etter at produksjonen de siste årene er redusert til et minimum, på grunn av jordskjelv som knyttes til virksomheten. Feltet har dog vært tilgjengelig for begrenset produksjon grunnet en kuldeperiode de siste månedene.

Gassen fra feltet har gitt store verdier. Siden åpningen har feltet tilført anslagsvis 363 milliarder euro til den nederlandske statskassen, mens Shell og Exxon, som er operatør gjennom felleseide NAM, har en profitt fra Groningen på rundt 66 milliarder euro i løpet av den samme perioden.