DNO-anlegg har kommet seg etter flom

Olje- og gasselskapet DNO melder torsdag morgen at produksjonen og operasjonene ved Tawke-anlegget i Kurdistan-regionen i Irak har kommet seg etter en kraftig flom som også skylte bort store deler av breddene til Khabur-elven, skadet veier og forstyrret lasting av tankbiler.

Flommen skyldtes kraftige lokale regnbyger kombinert med snøsmelting i Tyrkia i siste halvdel av mars, opplyses det. Det førte til at DNO stengte ned Tawke-feltet av sikkerhetsmessige grunner, samtidig som at det fortsatte produksjonen ved det mindre utsatte Peshkabir-feltet, som inkluderes i Tawke-lisensen.

Reforhandlet oljepriser

Brutto lisensproduksjon falt fra over 80.000 fat pr. dag til et gjennomsnitt på 65.000 i løpet av en 10-dagers periode, men ble gjenopprettet til sitt før-flom nivå 30. mars 2024. DNO har jobbet med å minimere flomutsattheten, inspisere skader og gjennomføre tiltak som blant annet installasjon av flere lastefasiliteter for tankbiler.

På grunn av mangel på tyngre oljer i regionale markeder reforhandlet Tawke/Peshkabir-prisene til et nivå på midten av 30 dollar pr. fat, skriver selskapet. DNOs andel av salget fortsetter å bli betalt direkte til selskapet på forhånd av lasting, og har i gjennomsnitt vært over 25 millioner dollar pr. måned i 2024.

DNO skriver også at det har gjenopptatt boringen av den seneste brønnen B-3 ved Baeshiqa-lisensen 21. februar. Brønnen har nådd 1.850 meter, nesten halvparten av måldybden.

Ingen DNO-ansatte ble skadet i flommen, opplyses det, selv om utstyr som veide flere tonn ble skylt bort og ennå ikke er lokalisert. Til tross for store skader i byen Zakho, som grenser til Tawke-feltet, overlevde den 2000 år gamle romerske buebroen, en populær turistattraksjon. Selskapet bidro med hjelp til lokalsamfunnet ved å levere husholdningsapparater, inkludert kjøleskap, til familier som var hardest rammet av flommen.