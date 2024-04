Oljeprisene holder seg oppe fredag morgen etter markant oppgang torsdag kveld.

Juni-kontrakten for Brent-oljen står fredag morgen i 91,14 dollar pr. fat, opp 0,5 prosent (49 cent) så langt i dagens handel og opp fra 89,24 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er fredag opp 0,3 prosent til 86,87 dollar pr. fat. Fredagens nivåer er de høyeste siden oktober for begge kontraktene som styrer mot over 4 prosent oppgang denne uken.

Stanser humanitær hjelp

Geopolitisk uro fortsetter å gi støtte, etter at De forente arabiske emirater har stanset alt samarbeid om humanitær hjelp med Israel – ifølge israelske medier etter at syv hjelpearbeidere ble drept i Gaza.

Samtidig uttalte statsminister Benjamin Netanyahu under et sikkerhetsmøte at Israel vil ta grep mot Iran og deres allierte. USAs president Joe Biden torsdag fortalte Netanyahu at den amerikanske støtten til krigen vil avhenge av nye tiltak for å beskytte sivile, noe som ifølge Bloomberg oppfattes som en endring i USAs posisjon.

– Frykter et nytt steg opp

– Oljemarkedet priser inn ytterligere geopolitisk risiko etter at en samtale mellom Biden og Netanyahu endte med eskalerende kommentarer. Markedet forventer Irans respons på Israels angrep på Irans konsulat i Syria og frykter et nytt steg opp i spenningen, sier senior energitrader Rebecca Babin hos CIBC Private til nyhetsbyrået.

Israel har så langt ikke tatt ansvar for angrepet i Damaskus.

– Det er usannsynlig at råoljeforsyningen vil bli direkte berørt, men frykten for det ukjente holder tradere på alerten, legger Babin til.

OPEC øker presset

OPEC+ opprettholdt tidligere denne uken sine produksjonskutt, og la press på enkelte medlemsland for å øke etterlevelsen.

«Videre innstramninger i etterlevelsen av kvoter bør gi ytterligere produksjonsfall i andre kvartal. Utsiktene til en strammere markedssituasjon bør medføre reduksjon i lagrene i løpet av kvartalet», skriver analytikere i ANZ ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået omtaler også JP Morgans høyfrekvens etterspørselsindikatorer, som viser at totalt oljeforbruk kom inn på 101,2 millioner fat pr. dag i snitt i mars, 100.000 fat over bankens tidligere estimater.