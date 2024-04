– Det er fremdeles rom for videre reprising av aksjen

Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet mener det fremdeles er rom for videre reprising av Vår Energi. Han forventer at selskapet vil rapportere et driftsresultat (EBIT) på 980 millioner dollar for første kvartal, noe som er ni prosent lavere enn nåværende Bloomberg-konsensus.

Analytikeren har justert ned sitt estimat for driftsresultatet for hele 2024 med to prosent til 4,9 milliarder dollar, som fortsatt ligger 10 prosent over konsensus, etter å ha redusert gassprisestimatet for andre og tredje kvartal. Værmønstre som er kontinuerlig varmere, våtere og preget av mer vind enn normalt har ført til rekordhøye gasslagre, noe som har presset ned gassprisene i Europa i første kvartal.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 42 (42)

For 2025 har SEB nedjustert driftsresultatestimatet med 10 prosent til 5,5 milliarder dollar, hovedsakelig på grunn av en forventet forsinkelse i oppstarten av Balder-X-prosjektet til andre kvartal 2025.

Stenslet gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han opprettholder kursmålet på 42 kroner. Han har ikke oppdatert kursmålet på grunn av den begrensede innvirkningen de justerte estimatene har på estimatet for verdijustert egenkapital ved utgangen av 2024.

Analytikeren peker på at Vår Energi handles til en forventet fri kontantstrømavkastning på rundt 19 prosent for 2025. Han forventer videre at selskapet burde kunne opprettholde sin nåværende utbytteavkastning til 2030, forutsatt oljepriser over 80 dollar pr. fat og gasspriser over åtte dollar pr. million britiske termiske enheter (mmbtu).

Fredag omsettes Vår Energi-aksjen for 36,94 kroner, ned 2,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.