Saudi-Arabia justerer oljeprisen

Saudi-Arabia setter den offisielle salgsprisen (OSP) for Arab light-olje til kunder i Asia opp med 0,3 dollar fatet for mai, til 2,00 dollar fatet over Oman/Dubai-referanseprisen, rapporterer Reuters fredag.

OSP-prisen for lettolje var ventet å kunne bli satt opp med 20 til 30 cent pr. fat, ifølge en Reuters-undersøkelse tirsdag blant fem raffineringskilder.

Salgsprisen for Arab Light-olje til kunder i Nordvest-Europa ble satt ned med 0,4 dollar fatet til 0,3 dollar pr fat over Brent-referanseprisen.

Salgsprisen til USA settes til 4,75 dollar pr fat over ASCI for mai, som er uendret fra april.

