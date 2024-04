Det har vært et skifte i markedssynet på oljen den siste tiden. Oljeprisen har steget jevnt og trutt til over 90 dollar fatet. Mandag morgen trekker oljeprisen ned etter samtaler om en mulig våpenhvile i Midtøsten, melder Reuters.

Israel og Hamas har begge sendt delegater til Egypt for samtaler om en mulig våpenhvile før høytiden Id. Samtidig har Israel trukket tilbake flere soldater fra sørlige Gaza, skriver nyhetsbyrået.

Mai-kontrakten for nordsjøoljen brent er ned 1,5 prosent siden midnatt til 89,75 dollar fatet. Ved børsslutt fredag stod oljeprisen i 91 dollar pr. fat.

Den amerikanske WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 85,60 dollar.

«Demper spenningen»

– Det ser ut til at katalysatoren er Israel som sier at de har trukket tilbake alle tropper unntatt én brigade fra den sørlige Gazastripen, sannsynligvis som svar på økende internasjonalt press og for å dempe spenningene etter at de drepte iranske kommandører i Syria forrige uke, sier IG-markedsanalytiker Tony Sycamore.

Flere har fryktet en direkte involvering mellom Israel og Iran etter at Iran lovet hevn etter et luftangrep som drepte syv iranske militærrådgivere.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sa på søndag at Israel er klar til å håndtere et hvert scenario som måtte oppstå med Iran.