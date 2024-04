Aker BP legger frem tallene sine for første kvartal 24. april, men allerede mandag slipper oljegiganten noen smakebiter for hvordan det har gått i kvartalet.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet produserte 448.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Det er en svak økning fra 444.300 fat pr. dag i fjerde kvartal 2023.

Netto salgsvolum var 428.900 fat pr. dag i første kvartal, ned fra 466.900 fat pr. dag kvartalet før.

Oljen fikk en realisert pris på 82,70 dollar fatet, ned 0,90 dollar fra fjerde kvartal. Realisert pris for gass endte på 51,40 dollar fatet, en markant nedgang fra 73,90 dollar kvartalet før og 98,70 dollar første kvartal 2023.

Arctic Securities venter at Aker BP legger frem sterkere tall enn konsensus. Analytiker Daniel Stenslet mener Aker BP forventes å rapportere et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 2,8 milliarder dollar for første kvartal, noe som er 3 prosent over gjeldende konsensus fra Bloomberg.