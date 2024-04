Det er nå tatt endelig investeringsbeslutning (FID) på Brasse-prosjektet, melder operatøren Okea i en børsmelding mandag morgen.

Brasse-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 13 kilometer sør for Brage-feltet, der Okea også er operatør. Feltet anslås å inneholde 24 millioner fat oljeekvivalenter brutto i utvinnbare reserver og vil bli utviklet som en tilknytning til Brage-feltet, som startet produksjon i 1993.

– Brasse er et viktig tillegg til porteføljen vår og representerer en betydelig verdiskapningsmulighet for Okea og våre partnere. Som en tilknytning til Brage vil begge lisensene dra nytte av synergieffekter og stordriftsfordeler, sier Knut Gjertsen, som har tittelen «SVP Projects and Technology» hos Okea.

Brasse-utviklingen er også en del av Okeas strategi med å utvinne ytterligere i områder der det allerede finnes infrastruktur, står det videre.

Vil omdøpe feltet

Analytikere har pekt på Brasse-prosjektet som en positiv trigger for Okea-aksjen i 2024. Det siste året har aksjen falt 23 prosent.

Planen for utvikling og drift (PUD) vil bli sendt inn i løpet av april, og ved godkjenning vil Brasse bli omdøpt til Bestla – et navn som stammer fra norrøn mytologi. Bestla er navnet på Odins mor, og dermed Brages bestemor.

Feltet forventes å komme i produksjon i første halvdel av 2027 og forventes å operere til 2031 med mulighet for forlengelse.

Okea er operatør med 39,3 prosent eierandel, mens DNO Norge eier like mye. Lime Petroleum eier 17 prosent og M Vest Energy 4,4 prosent. Alle fire selskaper er også partnere i Brage-feltet.

Brasse-feltet vil gi Okea og DNO en nettoproduksjon på omtrent 10.000 fat oljeekvivalenter pr. dag ved topproduksjon, opplyses det.

Røkke sikret oljeservicekontrakt

Aker Solutions har blitt tildelt en betydelig EPCIC-kontrakt for Brasse-prosjektet, opplyses det samtidig. Røkke-selskapet definerer en «sizeable» kontrakt å være verdt mellom 0,5 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner.

I og med at Brasse-feltet skal tilknyttes Brage-feltet, trengs det modifikasjoner på Brage-plattformen, står det. Brage vil fungere som vertsanlegg for produksjon, prosessering og eksport.

Kontrakten vil bli bokført som ordreinntak i andre kvartal 2024 i Life Cycle-segmentet.

Subsea7 og OneSubsea er også tildelt kontrakter. Kontrakter for rigg- og boretjenester vil bli tildelt i løpet av andre kvartal.