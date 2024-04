Etter å ha nådd nesten 92 dollar, har Brent-oljen mandag korrigert ned etter samtaler om mulig våpenhvile i Gaza. Nå tviler råvareanalytikerne i Goldman Sachs på at vi får se 100 dollar pr. fat.

Analyseteamet ledet av Dann Struyven ser ifølge Marketwatch tre grunner.

«Kombinasjonen av forventet økt etterspørsel og frykt for begrensninger på tilbudssiden har sammenfalt med en økning i den spekulative posisjoneringen. Men det gjør tradere muligens dårlig posisjonert for en priskorreksjon», heter det i en oppdatering.

Den første grunnen til at korreksjonen kan inntreffe, er ifølge Goldman at deres prognoser allerede antar en global oljeetterspørselsvekst på 1,5 millioner fat pr. dag – noe som er over de siste prognosene fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Ekstrempriser ødelegger

For det andre påpeker Goldman ifølge nettstedet at deres «base case antar ingen ytterligere forstyrrelser i oljeleveransene fra enhver geopolitiske eskalering.

Analytikerne mener for det tredje at høy ledig kapasitet vil oppmuntre OPEC+ til å løfte produksjonen, og at de åtte landene som annonserte kutt i juni og november i fjor vil øke sine leveranser med 1,2 millioner fat pr. dag fra juli til november i år.

«Det er fortsatt en «close call», men vi antar at OPEC+ ikke vil presse oljeprisene til ekstreme nivåer fordi energikrisen i 2022 viste at ekstreme priser ødelegger langsiktig restetterspørsel etter OPEC-fat ved at det stimulerer produksjon utenfor OPEC og øker investeringene i alternativer til olje», konkluderer Goldman ifølge Marketwatch.

Den viktigste triggeren som kan sende Brent-oljen over 100 dollar er ifølge Goldman Sachs geopolitisk, særlig hvis spenning i Midtøsten utløser en produksjonsrespons fra OPEC+ eller hvis iransk produksjon forstyrres ytterligere.