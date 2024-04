Samtaler om våpenhvile i Gaza bidro til å sende oljeprisene ned mandag, men tirsdag er de opp igjen etter at Hamas har avvist uttalelser fra Israel om at samtalene viser fremgang.

Markedet stålsetter seg også for responsen fra Iran på et mistenkt israelsk angrep på Irans konsulat i Syria forrige uke. Iran-støttede Hizbollah har advart om at de er klare for krig.

Brent-oljen står tirsdag i 90,77 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent (40 cent) siden midnatt og opp fra 89,59 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte mandag.

Tviler på 100 dollar

«Markedet priser inn sprekere etterspørselsvekst og økt geopolitisk risiko», skriver råvareanalytikerne hos Goldman Sachs ifølge Bloomberg i en oppdatering – og forklarer rallyet den siste tiden med økt, spekulativ posisjonering.

Goldman sår likevel tvil om at Brent-oljen skal opp i 100 dollar, og argumenterer blant annet med at Opec+ ikke vil presse prisene til ekstreme nivåer.

«Energikrisen i 2022 viste at ekstreme priser ødelegger langsiktig restetterspørsel etter Opec-fat ved at det stimulerer produksjon utenfor Opec og øker investeringene i alternativer til olje», het det i oppdateringen som også Marketwatch omtalte mandag.

– Blir ekstremt stramt

Bloomberg trekker videre frem råvaresjef Sebastian Barrack i hedgefondet Citadel, som på FT Commodities Global Summit mandag hevdet at globale oljemarkeder er på vei til å bli «ekstremt stramme» i andre halvår, med priser som stiger så høyt at de til slutt vil begrense etterspørselen om Opec+ ikke får mer olje ut igjen i markedet.

– Det har virkelig falt tilbake på Opec. Gruppen har definitivt gjenvunnet kontrollen, sa han.

Vi tar også med mandagens Reuters-oppslag om at Mexicos statlige energiselskap Pemex vil kutte minst 330.000 fat pr. dag med råoljeeksport i mai. To kilder opplyser til nyhetsbyrået at selskapet må levere mer til innenlandske raffinerier hvis Mexico skal innfri målet om å være selvforsynt med energi.