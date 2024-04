FT Commodities Global Summit går av stabelen i sveitsiske Lausanne denne uken, og blant tirsdagens foredragsholdere var den tidligere Shell-sjefen Ben van Beurden.

Han adresserte ifølge Bloomberg verdsettelsesgapet mellom europeiske og amerikanske oljeselskaper.

– Større fossil positivisme

– Det er et stort problem, sa van Beurden, som ledet Shell i over ni år før han gikk av i desember 2022.

Ifølge van Beurden henger de høyere multiplene for selskapene notert i New York sammen med bedre tilgang til kapital og en «mer positiv holdning» til konvensjonell energi enn i Europa. Investorer peker ifølge nyhetsbyrået på at store fornybarinvesteringer bidrar til svakere prising av europeiske selskaper.

– Alle disse faktorene konspirerer mot dem som er børsnotert i Europa, fortsatte van Beurden – før han karakteriserte Shell-aksjen som «massivt undervurdert.»

Fornybar-kritikk for Equinor

Problemstillingen er heller ikke helt ukjent i Norge, hvor analytikere har kritisert Equinor for å satse for mye på fornybart og prosjekter med lavere avkastning enn i olje og gass.

– Å flytte børsnoteringen kan virke som en åpenbar løsning på problemet, men det er ikke nødvendigvis enkelt, sa den tidligere Shell-sjefen som vraket den ene primærnoteringen i Amsterdam i 2021 og flyttet hovedkontoret til London.

En USA-notering ble vurdert, men en Europa-exit ble ifølge van Beurden vurdert som et «for stort skritt.»

– En fantastisk mulighet

van Beurdens etterfølger, Wael Sawan, erkjente i et Bloomberg-intervju i mars i år at det er utfordringer med en London-notering.

ETTERFØLGEREN: Dagens Shell-sjef Wael Sawan erkjenner at London-noteringen ikke er uproblematisk. Foto: Bloomberg

– Jeg har en lokalisering som helt klart ser ut til å bli undervurdert, sa han i forsøket på å forklare gapet i verdsettelse mellom Shell og USA-noterte Exxon Mobil og Chevron.

Enn så lenge ser Sawan for seg å fikse Shell, fremfor å gjøre noe med noteringen. Han er nå midt inne det han selv har kalt en sprint over ti kvartaler hvor han skal kutte kostnader, legge ned ulønnsom virksomhet og frigjøre kontanter til tilbakekjøp av aksjer.

– Du kan bekymret deg for gapet – eller du kan kjøpe det. Jeg vil fortsette å kjøpe tilbake disse aksjene, og kjøpe dem tilbake med rabatt. Det er en fantastisk investeringsmulighet, sa Sawan den gang.