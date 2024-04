Ser oljepris på opp mot 100 dollar

Råvarehandelsgiganten Vitol spår råoljepriser på mellom 80 og 100 dollar fatet i år, løftet av sterk etterspørselsvekst, melder Bloomberg.

– 80 til 100 dollar føles som et fornuftig intervall for markedet gitt Opecs kontroll over lagre rundt om i verden, sa Vitol-sjef Russell Hardy på Financial Times Commodities Global Summit i Lausanne i Sveits tirsdag.

Han underbygger prognosen med forventninger om at forbruket vil øke med 1,9 millioner fat pr. dag i 2024, et tilsvarende nivå som i fjor. Videre peker han på at prisene støttes av Opec-landenes tilbudsbegrensninger.

– Det er virkelig et tilbudsbegrenset marked, sa Hardy.



Andre ledende tradere til stede på arrangementet i Lausanne har også snakket opp oljeutsiktene, ifølge nyhetsbyrået.

Første gang siden oktober

Mandag varslet Citadel at markedet kan bli «ekstremt stramt» i andre halvår i år – hedgefondets råvaresjef poengterte at alt i realiteten har falt tilbake på Opec nå, og at gruppen med oljenasjoner har «definitivt gjenvunnet kontroll».

Estimatet om en etterspørselsvekst på 1,9 millioner fat pr. dag ligger forøvrig rundt 500.000 fat pr. dag høyere enn Det internasjonale energibyråets (IEA) nåværende prognose for 2024.

Tirsdag ettermiddag handles Brent-oljen rundt 90,40 dollar pr. fat og den amerikanske WTI-oljen til rundt 86,30 dollar fatet. I forrige uke passerte Brent-oljen 90 dollar for første gang siden oktober.

Metall-comeback

Vitol-sjefen har også bekreftet at selskapet vil gjenoppta tradingen av metaller, etter et lengre fravær fra markedet. Hardy mener markedet står overfor et «spennende tiår», ifølge Bloomberg.

Hardys uttalelser på Financial Times Commodities Summit tirsdag skal være den første offentlige bekreftelsen på at Vitol jobber med å bygge opp en metallhandelsbok.

Vitol regnes som verdens største uavhengige oljetrader.