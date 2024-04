G7, Den europeiske union og Australia har tidligere blitt enige om å innføre en prisgrense på 60 dollar pr. fat for russisk råolje som fraktes til sjøs – en ordning som var designet for å opprettholde oljeflyten, men redusere russernes inntekter. Taket innebærer også at ethvert vestlig selskap som er involvert i transport av russisk olje, motter en bekreftelse, et dokument som garanterer at lasten koster 60 dollar eller mindre.

Likevel har den russiske Ural-oljen i lang tid vært godt over 60 dollar fatet. De siste månedene har den krysset 70-grensen, og nå er den på så mye som 75 dollar fatet når den forlater havn i Russland, skriver Bloomberg som refererer til data fra Argus Media.

Følger nøye med

USA følger nøye med på prisutviklingen, noe de tilskriver økt geopolitisk uro, sier en kilde i finansdepartementet til nyhetsbyrået.

Høye energipriser for velgerne er en politisk risiko for president Joe Biden, som søker gjenvalg i år. Administrasjonen befinner seg i en politisk knipe og må trå varsomt når det gjelder trusler mot russisk oljeeksport, slik at ikke oljeprisen løper løpsk.

Øker leveringskostnadene

Når lasten når India, er prisen på hele 88 dollar pr. fat, viser dataen. Samtidig er det fremdeles betydelige fraktkostnader som direkte kan tilskrives sanksjonene. Leveringer til Asia er betydelig dyrere enn det ellers ville vært til Europa – Russlands hovedkunde før krigen. Landet må bruke penger på skyggeflåten av tankere og andre utgifter for å frakte oljen over lengre avstander.

Når det gjelder å transportere oljen fra Østersjøen til India eller Kina vil sanksjonene legge til mellom 7 og 9 dollar pr. fat i leveringskostnader, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge Trading Economics, som følger en CFD (Contract for Difference) som speiler prisutviklingen, er Ural-oljen nå i 82,99 dollar pr. fat. Dermed har den steget med 23 dollar, eller 39 prosent, så langt i 2024.

Til sammenligning handles Nordsjøoljen (brent spot) nå for 89,95 dollar, en oppgang på 16 prosent i år.