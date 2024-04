Nel-aksjen tester viktige nivåer

Nel kraftig ned igjen i den fallende trenden

Nel-aksjen steg kraftig tirsdag og faller nesten like mye onsdag, i kjølvanneet av bruddet på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, som kan ha vært et tidlig signal om et mulig tredbrudd. Etter en oppgang på 40 prosent siden 19. mars stoppet det imidlertid i underkant av den tekniske motstanden på 6,66-nivået, topplinjen i den fallende hovedtrenden og 200 dager glidende gjennomsnitt. RSI kommer ned igjen fra et overkjøpt område og aksjen korrigerer kraftig ned igjen, kanskje etter at noen også har sikret gevinst. Den tekniske motstanden på 6,66-nivået må brytes på stigende omsetning for i første omgang å åpne opp for videre oppgang mot 7,15- og kanskje 8,60-nivået. Ved korreksjoner ned er det teknisk støtte på 5,60-nivået og mer ned mot 5,10- og 4,44-nivået. Det er positive undertoner i RSI-chartet og så lenge de fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående. Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.