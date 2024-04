Shelf Drilling-datterselskapet Shelf Drilling North Sea har signert en kontraktsforlengelse for jackup-riggen «Barsk» med Equinor for arbeid på Gudrun-feltet i Nordsjøen. Det kommer frem av en børsmelding onsdag.

Den faste perioden for forlengelsen gjelder to brønner med en estimert varighet på totalt 254 dager. Kontrakten inkluderer også opsjoner for tre brønner på Gudrun-feltet.

Riggen skal etter planen starte driften på Equinors Sleipner Vest-felt i mai 2024, med et opprinnelig omfang på to brønner og en estimert varighet på 270 dager – med opsjoner for to brønner.

Equinor har også benyttet seg av den første opsjonsbrønnen på Sleipner Vest, som har en estimert varighet på 83 dager.

Kontraktsverdien av den faste ekstra perioden ekskludert visse integrerte tjenester er om lag 81 millioner dollar, snaut 860 millioner kroner, står det.

Adm. direktør i Shelf Drilling, David Mullen, sier han er glad for at samarbeidet med Equinor styrkes.

– Vi ser dette som et tegn på Equinors tillit til at Shelf Drilling kan levere disse utfordrende brønnene både på Sleipner Vest og Gudrun. Vi er fortsatt på rett spor for å starte vår kontrakt i mai 2024 og er fullt forpliktet til å levere trygge og effektive operasjoner for Equinor.

Shelf Drilling North Sea-aksjen stiger 2,3 prosent på Oslo Børs onsdag ettermiddag, etter et fall på 10 prosent hittil i 2024. Verre har det gått med morselskapet – Shelf Drilling-aksjen faller 0,7 prosent etter et fall på over 30 prosent i år.