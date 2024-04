Equinors danske suksess har levert syvgangeren

På tidlig 2000-tallet skapte dansken Henrik Lind Danske Commodities (DC), et selskap som spekulerte og handlet i energi. Dette skulle vise seg å gi en enorm avkastning. Equinor så et stort potensial i energihandelsselskapet og la penger på bordet. Mye penger. I 2019 kjøpte oljegiganten hjertebarnet til Lind for 400 millioner euro.

Oppkjøpet har vært en gigantisk suksess for oljeselskapet. I 2022 tjente selskapet svimlende 2,2 milliarder euro før skatt, langt over kjøpesummen. I dag har tallene for 2023 kommet, som er noe mer beskjedne. Fasit viser et resultat før skatt på 359 millioner euro, tilsvarende 4,2 milliarder kroner, ifølge en fersk pressemelding.

Levert syvgangeren

Etter et ekstraordinært 2022, var 2023 et år med en stabilisering av energimarkedene. Stabiliseringen ble hovedsakelig drevet av redusert etterspørsel etter energi, høye gasslagernivåer og en mild vinter, skriver selskapet. Likevel er energipriser generelt på et mye høyere nivå enn tidligere år, og med det leverer DC de nest beste økonomiske resultatene i selskapets historie.

Det kommer fra en omsetning på 40 milliarder euro og støttes av en egenkapitalandel på 64 prosent, opp fra 38 prosent i 2022.

– Resultatene for 2023 viser styrken i vår virksomhet. I et år der markedene begynte å stabilisere seg etter energikrisen, måtte markedsdeltagerne tilpasse seg en ny virkelighet med synkende energipriser og synkende markedsvolatilitet, kommenterer adm. direktør i Danske Commodities, Helle Østergaard Kristiansen.

Siden 2019 har det danske tradingselskapet levert et aggregert resultat før skatt på svimlende 2,95 milliarder euro – over syv ganger større enn hva Equinor la på bordet tilbake i 2019.