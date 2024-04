Vår Energis nettoproduksjon var 299.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal. Det er en oppgang på hele 40 prosent fra samme kvartal i fjor, da nettoproduksjonen endte på 214.000 fat.

Det er også en sterk økning fra 225.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal.

Forklaringen bak den økte produksjonen er at Breidablikk-feltet startet opp i fjerde kvartal. I tillegg ble volumer fra oppkjøpte Neptune Energy Norge regnskapsført fra og med nyttår.

Produksjonsfordelingen i fjerde kvartal var 63 prosent olje og NGL (flytende petroleum, journ. anm), og 37 prosent gass.

Vår Energi oppnådde en gjennomsnittlig realisert volumvektet pris på 75 dollar pr. fat oljeekvivalenter i kvartalet. Den realiserte gassprisen var 67 dollar, mens den realiserte oljeprisen var på 84 dollar fatet.

Valutasmell

Svekkelsen av kronen ble imidlertid et problem for energiselskapet. Vår Energis funksjonelle valuta er norske kroner, mens rentebærende lån er i dollar og euro. Kronesvekkelsen i første kvartal førte til et netto urealisert valutatap på rundt 185 millioner dollar.

Tapet gir en høyere skattesats, rundt 88 prosent, ettersom valutatap ikke er fradragsberettiget under petroleumsskatten, står det.

Flere faktorer vil påvirke den frie kontantstrømmen i første kvartal, opplyser Vår Energi:

Netto kontantvederlag for oppkjøpet av Neptune Energy Norge på 1,2 milliarder dollar

Kontant skattebetaling på 5 milliarder kroner

Utbyttebetaling på 270 millioner dollar for fjerde kvartal, som ble utbetalt i februar

Sterkt børsår

Vår Energi har ennå ikke nådd opp til sine gamle høyder på Oslo Børs. I juni 2022 toppet aksjen seg på 45,87 kroner.

Den har likevel hentet seg inn et godt stykke, med en oppgang på nær 50 prosent de siste tolv månedene, til 38,25 kroner.

Den fullstendige rapporten for første kvartal blir lagt frem tirsdag 23. april.