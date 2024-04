Sikkerhetsbekymringer for oljeforsyningen eskalerer mot et bakteppe av kraftig global vekst i oljeetterspørsel på 1,6 millioner fat per dag i første kvartal 2024, og mer optimistiske utsikter for verdensøkonomien.

Det skriver IEA i sin månedsrapport for april fredag.

Veksten i verdens oljeetterspørsel har likevel blitt revidert ned med omtrent 100.000 fat pr dag siden forrige månedsrapport, til 1,2 millioner fat pr fag, etter eksepsjonelt svake leveranser i OECD i begynnelsen av året, påpekes det.

IEAs prognose for 2025 fremlagt for første gang i denne månedsrapporten viser at veksttakten vil avta ytterligere, til 1,15 millioner fat pr dag neste år ettersom innhentingen etter Covid-19 er tilbakelagt.

«Land utenfor OECD dominerer utsiktene, med en forventet etterspørselsøkning på 1,3 millioner fat pr dag i 2024 og 1,2 millioner fat pr dag i 2025. Til sammenligning vil etterspørselen i OECD-landene reduseres med 60.000 fat pr dag i begge år. Kina fortsetter å lede veksten selv om dens andel av den globale økningen faller fra 79 prosent i 2023 til 45 prosent i 2024 og 27 prosent neste år», heter det i rapporten.

Vedvarende produksjonsbegrensninger fra Opec+ betyr at produsenter utenfor Opec+, ledet av Amerika, vil fortsette å drive verdens oljeproduksjonsvekst gjennom 2025, ifølge IEA.

«Opec+ sin markedsandel har allerede falt til historisk lave nivåer etter at alliansen fjernet nesten 2 millioner fat pr dag av tilbudet fra markedet siden slutten av 2022, mens produsenter utenfor Opec+ økte produksjonen med nesten det samme størrelsen. Denne trenden ser ut til å fortsette i 2024, når produsenter utenfor Opec+ øker produksjonen med ytterligere 1,6 millioner fat pr dag. OPEC+-tilbudet er anslått å falle med 820.000 fat pr dag, forutsatt at kuttene opprettholdes gjennom andre halvår. I 2025 er den globale oljeforsyningen anslått å øke med 1,6 millioner fat pr dag til en ny rekord på 104,5 millioner fat pr dag, da produsenter utenfor OPEC+ leder veksten for tredje år på rad, med en økning på 1,4 millioner fat pr dag. For å sette det i perspektiv, kan de ekstra volumene fra USA, Brasil, Guyana og Canada alene nesten møte veksten i verdens oljeetterspørsel for dette året og neste», skriver IEA.

Robust produksjon fra produsenter utenfor Opec+ kombinert med en forventet nedgang i etterspørselsveksten vil redusere etterspørselen etter Opec+-råolje med omtrent 300.000 fat pr dag i 2025, til et gjennomsnitt på 41,5 millioner fat pr dag. Hvis blokken skulle produsere i samsvar med denne etterspørselen, kan den effektive reservekapasiteten overstige 6 millioner fat pr dag, som er gruppens største tilbudsbuffer noensinne, ekskludert Covid-19-perioden.

TDN Direkt