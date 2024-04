Aker-aksjen kan bryte trenden

Aker-aksjen kan bryte den fallende trenden

Siden toppen på 860 kroner den 8. juni 2022 har Aker-aksjen utviklet en fallende trend. Underveis har aksjen falt 33 prosent, steget 21 prosent og falt 17 prosent. De siste ukene har den steget 14-15 prosent. Aksjen kan nå være i ferd med å bryte den fallende trenden. Bruddet på topplinjen kom 3. april og deretter ble den tekniske motstanden på 651-nivået testet flere ganger, uten at aksjen klarte å etablere seg på oversiden. I forkant av den siste oppgangen, brøt RSI 50-nivået og den fallende trendlinjen. Etter å ha stanget helt opp til 659 kroner i hovedchartet ble aksjen kraftig overkjøpt, med RSI opp mot 80 i RSI-chartet. For å signalisere at den fallende trenden er brutt, må aksjen bryte den tekniske motstanden på 651-nivået og etablere seg på oversiden. Over 651-nivået vil aksjen møte teknisk motstand på 664-nivået, før 677-nivået eventuelt blir neste test. De neste tekniske motstandsnivåene kommer på 688- og på 700-nivået, før 725- og 750-nivået eventuelt kommer innen rekkevidde igjen. Ved korreksjoner ned igjen er det teknisk støtte på 637-nivået, ved 200 dagers glidende gjennomsnitt og mer ned mot 624-nivået. Gitt at RSI holder seg over 50-nivået, og det etableres en solid positiv undertone, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.