Hovedindeksen for europeiske energiaksjer, STOXX Europe 600 Oil & Gas, nådde fredag dets høyeste nivå siden 2008, mye takket være høyere oljepriser, økt geopolitisk risiko og global økonomisk usikkerhet.

Indeksen steg med rundt 2,7 prosent, ledet av økninger for globale BP, spanske Repsol, Shell, Aker BP og Equinor, skriver Reuters.

Oljeprisen klatrer til sitt høyeste nivå siden oktober ifjor, da spenninger i Midtøsten har økt risikoen for forsyningsforstyrrelser fra oljeproduserende regioner.

Israel skal angivelig forberede seg på et mulig angrep fra Iran, noe som vil ytterligere øke konfliktnivået i regionen og skape mer uro i oljemarkedet.

Mai-kontrakten for Brent-oljen var ved Oslo Børs' stengetid opp 2,4 prosent til 91,91 dollar pr. fat. Ved børsslutt torsdag sto den i 89,90 dollar. Den amerikanske WTI-oljen steg fredag 2,8 prosent til 87,38 dollar fatet.

Energi var den nest beste sektoren i STOXX 600-indeksen, og har steget 10 prosent så langt i år, sammenlignet med en økning på rundt 5,6 prosent for hovedindeksen samlet.

– Det handler fortsatt om økningen i oljeprisene. Energisektorens overprestasjon de siste tre månedene kan lett forklares med stigningen i oljeprisen i samme periode, sa Andreas Bruckner, europeisk aksjestrateg hos BofA Global Research til Reuters.

Svart svane

Blant de største vinnerne var det globale oljeselskapet BP, som klatret mer enn 3,8 prosent fredag etter at Reuters rapporterte at De forente arabiske emiraters statseide oljeselskap, Abu Dhabi National Oil Company, nylig vurderte å kjøpe BP. Diskusjonene kom derimot ikke lenger enn til de innledende fasene.

I tillegg nådde aksjer i Shell, TotalEnergies og Subsea 7 rekordhøye nivåer. Charles Hall, forskningssjef hos meglerfirmaet Peel Hunt, tilskrev gevinstene til større uro i den globale økonomien.

– Sammenlignet med for to måneder siden så har du høyere oljepriser og en hel del makroøkonomiske forhold, og du har potensialet for en svart svane-hendelse.

Begrepet "svart svane", popularisert av finansprofessor og tidligere Wall Street-trader Nassim Taleb, brukes for å beskrive en uforutsigbar og usannsynlig hendelse, som viser seg å ha store og alvorlige konsekvenser.