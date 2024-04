Putin vil gjenåpne okkupert atomkraftverk

FNs atombyrå har fått opplysninger fra russiske myndigheter om at man planlegger å gjenoppnå atomkraftverket Zaporizhzhia i Ukraina.

President Vladimir Putin har personlig engasjert seg for å få gjennomført planene.



Atomanlegget ble rammet av brann da russiske styrker angrep kraftverket i mars 2022. I september samme år ble reaktorene stengt, blant annet på grunn av urolighetene i området.

Totalt produserer atomanlegget seks gigawatt energi årlig, når det er fullt operativt.

Midt i skuddlinjen

Den første av totalt seks reaktorer i atomkraftverket begynte å produsere energi i1984. Elleve år senere var anlegget ferdig utbygd og i full drift.

De seks reaktorene produserer rundt en femtedel av Ukrainas elektriske energibehov årlig. Anlegget står for rundt 40 prosent av den elektriske kraften som landets atomkraftverk produserer.

Ifølge Wall Street Journal ligger atomkraftverket nær frontlinjene hvor russiske og ukrainske soldater kjemper mot hverandre. Artilleri og missiler sendes stadig vekk i luftrommet over anlegget, og for bare noen uker siden ble droner skutt ned nær atomkraftverket.

40 ÅR GAMMELT: Det russiske-kontrollerte atomkraftverket sørøst i Ukraina, startet driften i 1984. Nå vil Putin åpne en av de seks reaktorene som er stengt. Operasjonen er forbundet med stor risiko. Foto: NTB

Symbolsk viktig

De ansatte ved anlegget jobber under et konstant press for å holde reaktorene kjølig, nå som atomkraftverket er nedstengt.

Ifølge avisen planlegger russerne å restarte én av de seks reaktorene i år.

En slik operasjon, som vil være teknisk utfordrende, vil med russiske øyne bli sett på som symbolsk viktig. Samtidig er risikoen for at noe går galt, høy.

Tross de internasjonale sanksjonene mot Russland, er det stadig vekk dialog mellom Kreml og FNs atomenergibyrå med tanke på å ivareta sikkerheten ved det ukrainske atomkraftverket som russerne har okkupert.