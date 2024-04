Equinor øker eksponeringen mot olje og gass på land i USA.

I henhold til en fersk avtale selger Equinor hele sin eierandel og operatørskapet i Appalachian-bassenget, sørøst i Ohio, i bytte mot 40 prosent av giganten EQT Corporations partneropererte eierandel i den nordlige delen av skiferformasjonen Marcellus i Pennsylvania. Feltene Equinor kjøper seg opp i er operert av det amerikanske oljeselskapet Chesapeake.

Equinor betaler 500 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,5 milliarder norske kroner i dagens valtakurs, som kontantvederlag til EQT for å balansere transaksjonen. For å dekke eksisterende gassalgsforpliktelser vil Equinor inngå en avtale om tilbakekjøp av gass med EQT.

– Disse eiendelene er godt plassert for å utnytte forventet positiv utvikling i det amerikanske gassmarkedet, sier Philippe Mathieu, Equinors konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt.

Porteføljeoptimalisering

Nå er det ikke lenger operatør i noen felter på land i USA.

– Vi fortsetter å optimalisere den amerikanske porteføljen og forbedre lønnsomheten ved å styrke vår posisjon i den mest robuste delen av Appalachian-bassenget, sier Philippe Mathieu, Equinors konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt.

Equinors talsperson for finansiell kommunikasjon Rikke Høistad Sjøberg sier kjøpet ikke er et svar på kritikk mot økt eksponering mot fornybar energi, til fordel for mer lønnsomme oljeinvesteringer.

– Det er et bytte, ut av operatørskapet, i bytte mot en andel med mer produksjon med lavere balansepris. Og så måtte det legges med kontanter for å balansere helheten. Dette er enda en transaksjon på land i USA for å forbedre lønnsomheten i porteføljen, sier Sjøberg.

Endringer i Equinors USA-portefølje har ligget på trappene etter at selskapet har måttet ta store nedskrivninger i landet. I 2019 ble eierandelene i oljefeltet Eagle Ford solgt, og i 2021 kvittet det seg med felter i Bakken-bassenget i Nord-Dakota og Montana.

Gjennom transaksjonen øker Equinor sin gjennomsnittlige eierandel fra 15,7 prosent til 25,7 prosent i enkelte Chesapeake-opererte gassenheter i den nordlige delen av Marcellus-formasjonen.